Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что нефтяной супертанкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. По данным Anadolu Agency, иранские военные сообщили, что после взрыва на судне начался пожар.

Более 2 млн баррелей нефти

Согласно заявлению ВМС КСИР, танкер перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти и пытался пройти через пролив. Сообщение иранских военных распространило полуофициальное агентство Tasnim.

ВМС КСИР назвали судно «танкером-нарушителем» и утверждают, что оно отключило навигационные и радарные системы. Также там заявили, что танкер якобы пытался воспользоваться военной поддержкой США для перевозки грузов через пролив.

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В заявлении не назвали судно, его владельца или флаг. ВМС КСИР также не предоставили информации о возможных пострадавших и масштабе повреждений.

Нарушения судоходства

Ормузский пролив является важным маршрутом для мировых поставок нефти и газа. По сообщению агентства, движение морского транспорта в этой акватории существенно нарушено на фоне напряженности между Ираном и США относительно свободы судоходства.

Anadolu Agency также отмечает, что морское движение через пролив испытывает значительные перебои с начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля.

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