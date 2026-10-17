Іран заявив про підрив танкера на морській міні в Ормузькій протоці — Anadolu Agency

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що нафтовий супертанкер підірвався на морській міні в Ормузькій протоці. За даними Anadolu Agency, іранські військові повідомили, що після вибуху на судні почалася пожежа.

Понад 2 млн барелів нафти

За заявою ВМС КВІР, танкер перевозив понад 2 млн барелів сирої нафти та намагався пройти протокою. Повідомлення іранських військових поширило напівофіційне агентство Tasnim.

ВМС КВІР назвали судно «танкером-порушником» і стверджують, що воно вимкнуло навігаційні та радарні системи. Також там заявили, що танкер нібито намагався скористатися військовою підтримкою США для перевезення вантажів через протоку.

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У заяві не назвали судно, його власника або прапор. Також ВМС КВІР не надали інформації про можливих постраждалих і масштаб пошкоджень.

Порушення судноплавства

Ормузька протока є важливим маршрутом для світових постачань нафти й газу. За повідомленням агентства, рух морського транспорту в цій акваторії суттєво порушений на тлі напруження між Іраном і США щодо свободи судноплавства.

Anadolu Agency також зазначає, що морський рух через протоку зазнає значних перебоїв від початку атак США та Ізраїлю на Іран 28 лютого.

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