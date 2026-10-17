Pożar Norte w Kalifornii uszkodził lub zniszczył 6 domów — Al Jazeera

W USA pożar Norte w hrabstwie Orange w Kalifornii uszkodził lub zniszczył co najmniej sześć domów w rejonie San Juan Capistrano. Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się ognia wydano nakazy ewakuacji dla około 6 tysięcy domów, w których mieszka około 16 tysięcy osób.

Ewakuacja i gaszenie pożaru

Pożar rozpoczął się w piątek w nadmorskim mieście San Clemente, a następnie rozprzestrzenił się do San Juan Capistrano. W obu miastach otwarto schroniska ewakuacyjne. Śmigłowce próbowały gasić płomienie z powietrza.

Straż pożarna hrabstwa Orange poinformowała, że ogień spalił około 188 hektarów. Jednocześnie Cal Fire wieczorem szacowała obszar pożaru na około 231 hektarów. Ratownicy gasili ogień z ziemi i z powietrza oraz wzywali ludzi, by nie zbliżali się do strefy zagrożenia, podaje Al Jazeera.

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Upał i wiatry Santa Ana

Szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru sprzyjały nietypowo wysokie temperatury, niska wilgotność i silne wiatry Santa Ana. Według meteorologów porywy w rejonach przybrzeżnych osiągały od 55 do 90 km/h. Najsilniejszego wiatru spodziewano się w piątek, a wysokie temperatury i niska wilgotność mogły utrzymywać się do sobotniej nocy.

W sąsiednim hrabstwie Los Angeles dziesiątki tysięcy osób pozostały bez prądu, ponieważ władze próbowały zmniejszyć ryzyko iskier elektrycznych, które mogły rozprzestrzeniać się z powodu silnych porywów wiatru. Strażacy gasili także pożar Bryson w pobliżu Malibu oraz pożar Henderson w hrabstwie San Diego. Ten ostatni dotknął bazy Korpusu Piechoty Morskiej Camp Pendleton i spowodował zamknięcie autostrad.

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