Państwowa korporacja wydobywcza Tanzanii STAMICO ogłosiła plany dotyczące trzech nowych kopalń — dwóch złota i jednej grafitu. Jak podaje The Rio Times, dyrektor generalny korporacji Venans Mwasse przedstawił te plany redaktorom mediów w Dar es Salaam 16 października.

Projekty złota i grafitu

Trwają już prace poszukiwawcze w ramach jednego z projektów złota — Kigoshi w dystrykcie Bukombe w regionie Geita w północno-zachodniej Tanzanii. W lutym 2026 roku STAMICO podpisała umowę o współpracy dotyczącą licencji na złoto Kigoshi z południowoafrykańską firmą Plantcor Mining and Plant Hire.

Według The Citizen, na które powołuje się The Rio Times, kopalnia grafitu będzie w 100% należeć do STAMICO. Korporacja nabyła również 20 licencji na strategiczne minerały i poszukuje partnerów, którzy mogą zapewnić kapitał i technologie dla dużych projektów. Nie podano lokalizacji kopalni grafitu ani nazwy drugiego projektu złota.

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Przychody i istniejące aktywa

Według STAMICO jej przychody w roku finansowym 2025/26 wyniosły 147,8 mld szylingów tanzańskich, czyli około 56,2 mln dolarów. W roku finansowym 2018/19 wskaźnik ten wynosił 1,3 mld szylingów, czyli około 0,5 mln dolarów. Tym samym deklarowane przez korporację przychody wzrosły około 114 razy.

STAMICO jest obecnie pełnym właścicielem trzech kopalń: kopalni złota Biharamulo, kopalni węgla Kiwira oraz kopalni żwiru Chigongwe. Firma nabyła także 18 wiertnic do prac geologiczno-poszukiwawczych, zbudowała pięć zakładów produkujących brykiety węglowe i planuje park przemysłowy w Chigongwe do produkcji kruszyw budowlanych.

Długoterminowym celem STAMICO jest wejście na giełdę papierów wartościowych w Dar es Salaam. Według Mwasse, wcześniej korporacja musi wzmocnić istniejące projekty, kontynuować reformy i zwiększyć swoje możliwości operacyjne.

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