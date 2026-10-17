Государственная горнодобывающая корпорация Танзании STAMICO объявила о планах по созданию трёх новых шахт — двух золотых и одной графитовой. Как сообщает The Rio Times, генеральный директор корпорации Венанс Мвассе представил эти планы редакторам СМИ в Дар-эс-Саламе 16 октября.

Золотые и графитовый проекты

Разведка на одном из золотых проектов — Кигоси в округе Букомбе региона Геита на северо-западе Танзании — уже ведётся. В феврале 2026 года STAMICO подписала соглашение о сотрудничестве по золотым лицензиям Кигоси с южноафриканской компанией Plantcor Mining and Plant Hire.

По данным The Citizen, на которые ссылается The Rio Times, графитовая шахта будет на 100% принадлежать STAMICO. Корпорация также приобрела 20 лицензий на стратегические полезные ископаемые и ищет партнёров, способных предоставить капитал и технологии для крупных проектов. Местоположение графитовой шахты и название второго золотого проекта не сообщались.

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Доходы и существующие активы

По данным STAMICO, её доход в 2025/26 финансовом году составил 147,8 млрд танзанийских шиллингов, или около 56,2 млн долларов. В 2018/19 финансовом году показатель равнялся 1,3 млрд шиллингов, или примерно 0,5 млн долларов. Таким образом, заявленный корпорацией доход вырос примерно в 114 раз.

В настоящее время STAMICO полностью владеет тремя шахтами: золотой Бихарамуло, угольной Кивира и гравийной Чигонгве. Компания также приобрела 18 буровых установок для геологоразведочных работ, построила пять заводов по производству угольных брикетов и планирует промышленный парк в Чигонгве для выпуска строительных заполнителей.

Долгосрочной целью STAMICO является листинг на фондовой бирже Дар-эс-Салама. По словам Мвассе, до этого корпорация должна укрепить существующие проекты, продолжить реформы и нарастить операционные возможности.

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