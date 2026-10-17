坦桑尼亚国有矿业公司STAMICO宣布计划新建三座矿山——两座金矿和一座石墨矿。据《The Rio Times》报道，该公司总经理韦南斯·姆瓦塞于10月16日在达累斯萨拉姆向媒体编辑介绍了这些计划。

黄金和石墨项目

其中一个黄金项目——位于坦桑尼亚西北部盖塔地区布孔贝区的基戈西项目——的勘探工作已经进行。2026年2月，STAMICO与南非公司Plantcor Mining and Plant Hire就基戈西黄金许可证签署了合作协议。

据《The Citizen》报道，并由《The Rio Times》援引，这座石墨矿将由STAMICO全资拥有。该公司还获得了20项战略矿产许可证，并正在寻找能够为大型项目提供资金和技术的合作伙伴。石墨矿的位置以及第二个黄金项目的名称均未披露。

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收入和现有资产

STAMICO表示，其在2025/26财年的收入为1478亿坦桑尼亚先令，约合5620万美元。2018/19财年，该数字为13亿先令，约合50万美元。因此，该公司公布的收入增长约114倍。

目前，STAMICO全资拥有三座矿山：比哈拉穆洛金矿、基维拉煤矿和奇贡圭砾石矿。该公司还购买了18台用于地质勘探的钻机，建成了五座煤球生产厂，并计划在奇贡圭建设工业园区，用于生产建筑骨料。

STAMICO的长期目标是在达累斯萨拉姆证券交易所上市。姆瓦塞表示，在此之前，该公司必须加强现有项目、继续推进改革并提升运营能力。

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