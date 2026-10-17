Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przemówił na proteście przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie w Polsce. Ostro skrytykował obecne władze, twierdząc, że utrzymują się one dzięki kłamstwom. Poinformowała o tym Interia.

Wypowiedzi Kaczyńskiego

Według Kaczyńskiego ci, którzy rządzili krajem przez poprzednie osiem „trudnych lat”, poprawili sytuację milionów ludzi. Obecne władze nazwał „ponurą bandą, ponurym gangiem”.

Prezes PiS twierdził również, że obecne władze wysuwały różne „zwodnicze propozycje”, których, jego zdaniem, nie dało się zrealizować. Oświadczył, że taka formuła pomogła im zdobyć władzę i rzekomo jest stosowana także obecnie.

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Protest przed trybunałem

Kaczyński wezwał do zrobienia wszystkiego, aby, jak powiedział, kłamstwa władz nie wpływały na znaczną część obywateli. Stwierdził również, że istnieje potrzeba na zawsze ochronić Polskę przed podobnymi zagrożeniami.

Polityk powiedział, że Trybunał Konstytucyjny i Narodowy Bank Polski pozostają dwiema instytucjami, które, jego zdaniem, nie zostały jeszcze „przejęte” przez obecne władze. Przypuścił, że później może pojawić się potrzeba przeprowadzenia akcji również przed Narodowym Bankiem Polskim.

Uczestnicy zebrali się w sobotę po południu przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego przy Alejach Szucha. Wśród nich byli politycy PiS, a także osoby związane z Ruchem Obrony Granic, klubami „Gazety Polskiej” i stacją Telewizja Republika. Wiec rozpoczął się od wykonania hymnu, uczestnicy trzymali biało-czerwone flagi i skandowali po polsku: „Tu jest Polska”.

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