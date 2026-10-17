法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基在波兰华沙宪法法庭大楼附近举行的抗议活动上发表讲话。他严厉批评现任当局，称其依靠谎言维持权力。Interia报道了此事。

卡钦斯基的表态

卡钦斯基表示，在此前八个“艰难的岁月”中执政的人改善了数百万人的处境。他称现任当局为“阴沉的团伙，阴沉的帮派”。

这位PiS主席还声称，现任当局曾提出各种“欺骗性的提议”，在他看来这些提议无法落实。他表示，这一方式帮助其获得权力，并且据称至今仍在使用。

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法庭外的抗议活动

卡钦斯基呼吁竭尽一切努力，确保如他所说，当局的谎言不会影响很大一部分公民。他还表示，有必要永远保护波兰免受类似威胁。

这名政治人士称，宪法法庭和波兰国家银行仍是两个在他看来尚未被现任当局“接管”的机构。他推测，之后也可能有必要在国家银行附近举行活动。

参与者于周六下午在舒哈大道上的宪法法庭大楼附近集会。其中包括PiS政治人士，以及与边境保卫运动、“波兰报”俱乐部和Telewizja Republika电视台有关的人士。集会以演唱国歌开始，参与者手持白红双色旗帜，并用波兰语高呼：“Tu jest Polska”。

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