Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выступил на протесте у здания Конституционного трибунала в Варшаве, Польша. Он резко раскритиковал действующие власти, заявив, что они держатся благодаря лжи. Об этом сообщает Interia.

Заявления Качиньского

По словам Качиньского, те, кто руководил страной в течение предыдущих восьми «трудных лет», улучшили положение миллионов людей. Действующие власти он назвал «мрачной бандой, мрачной шайкой».

Глава PiS также утверждал, что действующие власти выдвигали различные «обманчивые предложения», которые, по его мнению, невозможно было реализовать. Он заявил, что такая формула помогла им прийти к власти и якобы применяется и сейчас.

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Протест у трибунала

Качиньский призвал сделать все, чтобы, по его словам, ложь властей не влияла на значительную часть граждан. Он также заявил о необходимости навсегда защитить Польшу от подобных угроз.

Политик сказал, что Конституционный трибунал и Национальный банк Польши остаются двумя учреждениями, которые, по его мнению, еще не были «захвачены» действующими властями. Он предположил, что позднее может возникнуть необходимость провести акцию также у Национального банка.

Участники собрались в субботу после полудня у здания Конституционного трибунала на Аллеях Шуха. Среди них были политики PiS, а также люди, связанные с Движением защиты границ, клубами «Газеты польской» и телеканалом Telewizja Republika. Митинг начался с исполнения гимна, участники держали бело-красные флаги и скандировали по-польски: «Tu jest Polska».

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