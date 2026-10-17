Iran tymczasowo zawiesił eksport towarów do Pakistanu z powodu trudności z operacjami bankowymi, wywołanych sankcjami wobec irańskiego systemu bankowego. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na irańską agencję Mehr.

Jednocześnie import towarów z Pakistanu do Iranu jest kontynuowany, a wspólna granica lądowa obu państw pozostaje otwarta.

Ograniczenia bankowe

Przewodniczący komisji transportu Teherańskiej Izby Handlowej Peyman Sanandaji oświadczył, że pakistańscy importerzy muszą składać za pośrednictwem pakistańskiego systemu bankowego elektroniczne formularze dotyczące towarów zakupionych w Iranie.

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Jak zaznaczył, sankcje wobec systemu bankowego Iranu skomplikowały ten proces i stworzyły problemy zarówno dla irańskich eksporterów, jak i pakistańskich importerów. Sanandaji zaprzeczył również doniesieniom o zamknięciu jednego z przejść granicznych między Iranem a Pakistanem.

Import do Iranu trwa

Przedstawiciel Teherańskiej Izby Handlowej podkreślił, że dostawy z Pakistanu do Iranu nie zostały wstrzymane. Ostrzegł, że jeśli ograniczenia bankowe się utrzymają, irański eksport do Pakistanu faktycznie pozostanie zawieszony.

Sektor bankowy Iranu objęty jest szeroko zakrojonymi sankcjami USA, które ograniczają operacje z irańskimi instytucjami finansowymi. Takie ograniczenia mogą również narazić zagraniczne banki współpracujące z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami na działania ze strony USA.

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