Иран временно приостановил экспорт товаров в Пакистан из-за трудностей с банковскими операциями, вызванных санкциями против иранской банковской системы. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на иранское агентство Mehr.

В то же время импорт товаров из Пакистана в Иран продолжается, а общая сухопутная граница двух стран остается открытой.

Банковские ограничения

Глава транспортной комиссии Тегеранской торговой палаты Пейман Санандаджи заявил, что пакистанские импортеры должны подавать через банковскую систему Пакистана электронные формы на товары, приобретенные в Иране.

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По его словам, санкции против банковской системы Ирана усложнили этот процесс и создали проблемы как для иранских экспортеров, так и для пакистанских импортеров. Санандаджи также опроверг сообщения о закрытии одного из пограничных переходов между Ираном и Пакистаном.

Импорт в Иран продолжается

Представитель Тегеранской торговой палаты подчеркнул, что поставки из Пакистана в Иран не прекратились. Он предупредил, что при сохранении банковских ограничений иранский экспорт в Пакистан фактически будет оставаться приостановленным.

Банковский сектор Ирана находится под масштабными санкциями США, которые ограничивают операции с иранскими финансовыми учреждениями. Такие ограничения также могут подвергать иностранные банки, работающие с подсанкционными иранскими структурами, американским мерам.

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