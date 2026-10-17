Siły morskie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczyły, że drugi supertankowiec uderzył w minę morską w cieśninie Ormuz i stanął w ogniu. Według Korpusu statek przewoził ponad 2 mln baryłek ropy naftowej.

Wybuch w maszynowni

Jak informuje Anadolu Agency, w oświadczeniu sił morskich Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej stwierdzono, że tankowiec wyłączył systemy pozycjonowania i radar, gdy próbował przepłynąć „nieautoryzowaną” trasą. Uderzenie w minę spowodowało poważną eksplozję w maszynowni, po której statek utracił napęd.

Irańskie wojsko nie podało nazwy statku ani szczegółów dotyczących załogi, możliwych ofiar lub skutków dla środowiska.

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Ograniczenia w żegludze

Jest to drugi podobny przypadek zgłoszony przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej: wcześniej irańskie wojsko informowało o supertankowcu, który rzekomo również uderzył w minę podczas przepływania „nieautoryzowaną” trasą.

Iran wprowadził ograniczenia dla żeglugi w części strategicznej cieśniny w związku z konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi i nalega na korzystanie z tras zatwierdzonych przez Teheran. Stany Zjednoczone i ich regionalni sojusznicy odrzucają te ograniczenia i deklarują prawo statków do swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz.

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