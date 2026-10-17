Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции заявили, что второй супертанкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе и загорелся. По утверждению КСИР, судно перевозило более 2 млн баррелей сырой нефти.

Взрыв в машинном отделении

Как сообщает Anadolu Agency, в заявлении ВМС КСИР утверждается, что танкер отключил системы позиционирования и радар, когда пытался пройти по «несанкционированному» маршруту. Удар мины вызвал мощный взрыв в машинном отделении, после чего судно потеряло ход.

Иранские военные не назвали судно и не сообщили подробностей об экипаже, возможных жертвах или экологических последствиях.

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Ограничения судоходства

Это второй подобный случай, о котором заявил КСИР: ранее иранские военные сообщали о супертанкере, который, как утверждается, также подорвался на мине при прохождении по «несанкционированному» маршруту.

Иран ввел ограничения для судоходства в части стратегического пролива на фоне конфликта с США и настаивает на использовании маршрутов, одобренных Тегераном. США и их региональные союзники отвергают эти ограничения и заявляют о праве судов на свободу навигации через Ормузский пролив.

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