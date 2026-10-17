Пожар Норте в Калифорнии повредил или уничтожил 6 домов — Al Jazeera

В США пожар Норте в округе Ориндж, штат Калифорния, повредил или уничтожил не менее шести домов в районе Сан-Хуан-Капистрано. Из-за быстрого распространения огня распоряжения об эвакуации были выданы для около 6 тысяч домов, где проживают примерно 16 тысяч человек.

Эвакуация и тушение

Пожар начался в прибрежном городе Сан-Клементе в пятницу, а затем распространился до Сан-Хуан-Капистрано. В обоих городах открыли эвакуационные убежища. Вертолеты пытались тушить пламя с воздуха.

Пожарная служба округа Ориндж сообщила, что огонь выжег около 188 гектаров. В то же время Cal Fire к вечеру оценивала площадь пожара примерно в 231 гектар. Спасатели тушили огонь с земли и воздуха и призывали людей не приближаться к опасной зоне, сообщает Al Jazeera.

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Жара и ветры Санта-Ана

Быстрому распространению пожара способствовали нетипично высокая температура, низкая влажность и сильные ветры Санта-Ана. По данным синоптиков, в прибрежных районах порывы достигали от 55 до 90 км/ч. Самый сильный ветер ожидался в пятницу, а высокая температура и низкая влажность могли сохраняться до ночи субботы.

В соседнем округе Лос-Анджелес десятки тысяч людей остались без электроэнергии, поскольку власти пытались снизить риск электрических искр, которые могли распространяться из-за сильных порывов ветра. Пожарные также тушили пожар Брисон возле Малибу и пожар Гендерсон в округе Сан-Диего. Последний затронул базу Корпуса морской пехоты Кэмп-Пендлтон и привел к перекрытию автострад.

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