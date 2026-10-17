Высокий суд Кении обязал правительство в течение 21 дня представить контракт и уведомление о присуждении тендера на модернизацию Международного аэропорта имени Джомо Кениаты (JKIA) стоимостью 154,2 млрд кенийских шиллингов. При этом судья Грегори Мутаи на данном этапе отказался останавливать реализацию проекта, сообщает Nation Kenya.

Иск против модернизации аэропорта

Иск подала Федерация потребителей Кении (Cofek), которая потребовала раскрыть информацию о реконструкции и приостановить запланированное строительство. Организация поставила под сомнение прозрачность и законность проекта, в частности раскрытие информации о конечных бенефициарах подрядчиков, структуре консорциума, условиях финансирования, обязательствах государства и процедуре закупки.

Суд признал, что дело затрагивает вопросы бенефициарного владения, долгосрочных государственных финансовых обязательств и государственных земель, которые требуют рассмотрения по существу. Однако он не увидел достаточных оснований для приостановки проекта до такого рассмотрения.

Судья также отклонил ходатайство государства о закрытии дела и приказал государственным органам сохранить все связанные с проектом материалы. Речь, в частности, идет о согласованиях, соглашениях, решениях, переписке, финансовых документах, документах по реализации проекта и данных о землепользовании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы увеличить пропускную способность

Министерство дорог и транспорта Кении 23 июня сообщило о подписании контракта на проектирование и строительство с China Road and Bridge Corporation. По данным министерства, перед закупкой в феврале 2026 года завершили генеральный план, а в апрельской предтендерной конференции приняли участие более 40 компаний.

Проект предусматривает ремонт существующей инфраструктуры аэропорта, в том числе взлетно-посадочных полос и перронов, а также строительство нового пассажирского терминала. После модернизации годовая пропускная способность JKIA должна увеличиться с 7,5 млн до 22 млн пассажиров.

Иск также ссылался на сообщения СМИ о возможных связях покойного зимбабвийского бизнесмена Викнелла Чивайо с IMC Construction Kenya Ltd. Суд отметил, что эти утверждения основывались на публикациях в СМИ, а истец не предоставил доказательств, связывающих Чивайо с проектом JKIA.

Читай нас в