肯尼亚高等法院责令政府在21天内提交乔莫·肯雅塔国际机场（JKIA）升级项目的合同和中标通知，该项目价值1542亿肯尼亚先令。同时，法官格雷戈里·穆泰在现阶段拒绝暂停该项目的实施，Nation Kenya报道。

反对机场升级的诉讼

肯尼亚消费者联合会（Cofek）提起诉讼，要求披露有关改建的信息并暂停计划中的建设。该组织质疑项目的透明度和合法性，尤其是承包商最终受益人的信息披露、财团结构、融资条件、国家义务以及采购程序。

法院认定，该案涉及受益所有权、长期公共财政义务和公共土地等问题，需要进行实体审理。不过，法院认为，在进行此类审理之前，没有充分理由暂停该项目。

法官还驳回了国家提出的结案申请，并命令政府机构保留所有与该项目有关的材料。其中包括批准文件、协议、决定、通信记录、财务文件、项目实施文件以及土地使用数据。

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提高吞吐能力的计划

肯尼亚道路和交通部6月23日表示，已与中国路桥工程有限责任公司签署设计和建设合同。该部门称，采购前已于2026年2月完成总体规划，40多家公司参加了4月举行的招标前会议。

该项目 предусматривает对机场现有基础设施进行维修，包括跑道和停机坪，并建设一座新的客运航站楼。升级后，JKIA的年吞吐能力预计将从750万人次增至2200万人次。

该诉讼还援引媒体报道，称已故津巴布韦商人维克内尔·奇瓦约可能与IMC Construction Kenya Ltd.存在关联。法院指出，这些说法基于媒体报道，原告未提供将奇瓦约与JKIA项目联系起来的证据。

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