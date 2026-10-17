Wysoki Sąd Kenii nakazał rządowi w ciągu 21 dni przedstawić kontrakt oraz zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na modernizację Międzynarodowego Portu Lotniczego Jomo Kenyatty (JKIA) o wartości 154,2 mld szylingów kenijskich. Jednocześnie sędzia Gregory Mutai odmówił na tym etapie wstrzymania realizacji projektu, informuje Nation Kenya.

Pozew przeciwko modernizacji lotniska

Pozew złożyła Federacja Konsumentów Kenii (Cofek), która domagała się ujawnienia informacji o przebudowie oraz zawieszenia planowanej budowy. Organizacja zakwestionowała przejrzystość i legalność projektu, w tym ujawnienie informacji o ostatecznych beneficjentach wykonawców, strukturze konsorcjum, warunkach finansowania, zobowiązaniach państwa oraz procedurze zamówienia.

Sąd uznał, że sprawa porusza kwestie dotyczące własności beneficjalnej, długoterminowych zobowiązań finansowych państwa oraz gruntów publicznych, które wymagają rozpatrzenia co do istoty. Nie dostrzegł jednak wystarczających podstaw do wstrzymania projektu do czasu takiego rozpatrzenia.

Sędzia oddalił również wniosek państwa o umorzenie sprawy i nakazał organom państwowym zachowanie wszystkich materiałów związanych z projektem. Chodzi w szczególności o zatwierdzenia, umowy, decyzje, korespondencję, dokumenty finansowe, dokumenty dotyczące realizacji projektu oraz dane o użytkowaniu gruntów.

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Plany zwiększenia przepustowości

Ministerstwo Dróg i Transportu Kenii poinformowało 23 czerwca o podpisaniu kontraktu na projektowanie i budowę z China Road and Bridge Corporation. Według ministerstwa przed zamówieniem w lutym 2026 roku ukończono plan generalny, a w kwietniowej konferencji przedprzetargowej uczestniczyło ponad 40 firm.

Projekt przewiduje remont istniejącej infrastruktury lotniska, w tym pasów startowych i płyt postojowych, a także budowę nowego terminalu pasażerskiego. Po modernizacji roczna przepustowość JKIA ma wzrosnąć z 7,5 mln do 22 mln pasażerów.

Pozew powoływał się również na doniesienia medialne o możliwych powiązaniach zmarłego biznesmena z Zimbabwe, Wicknella Chivayo, z IMC Construction Kenya Ltd. Sąd zauważył, że twierdzenia te opierały się na publikacjach medialnych, a powód nie przedstawił dowodów łączących Chivayo z projektem JKIA.

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