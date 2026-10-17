Как сообщает Dawn со ссылкой на телеканалы NDTV и India Today, полиция в Индии арестовала основателя молодежной Cockroach Janta Party (CJP) Абхиджита Дипке. Это произошло на следующий день после того, как его задержали перед митингом в Дели, участники которого требовали отставки главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара.

По данным телеканалов, Дипке арестовали для предотвращения нарушения общественного порядка. В субботу он должен был предстать перед специальным исполнительным магистратом. Полиция Дели не предоставила оперативного ответа на направленный Reuters запрос о комментарии по электронной почте.

Протесты из-за списков избирателей

CJP, оппозиционные группы и студенческие организации почти ежедневно проводят в этом месяце протесты с требованием отставки Кумара. Участники акций связывают свои требования со специальным интенсивным пересмотром списков избирателей, который, по их мнению, благоприятствует партии премьер-министра Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти».

Во время пересмотра из списков исключили более 130 миллионов избирателей. Избирательная комиссия отрицает, что действует в интересах какой-либо политической силы, и заявляет, что ошибочно исключенные избиратели могут восстановить регистрацию. В BJP обвинили оппонентов в попытке подорвать демократию путем безосновательного оспаривания законных избирательных процедур.

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Задержание активистов

Дипке задержали 16 октября, когда он вышел из здания в центре Дели. Ранее в тот же день полиция встретилась с ним и предостерегла от проведения протеста. Он созвал акцию в поддержку двух лидеров CJP, которых на этой неделе задержали и заключили в тюрьму на пять дней за демонстрацию в месте, где действовал запрет на протесты.

Также 16 октября задержали студенческую активистку Неху Бору, которая направлялась в центр Дели с десятками сторонников. На следующий день ее отпустили. После освобождения Бора призвала отстранить Гьянеша Кумара от должности и остановить специальный интенсивный пересмотр списков избирателей.

Ранее в этом году многонедельный сидячий протест сторонников движения привел к отставке министра образования Дхармендры Прадхана из-за утечек экзаменационных заданий.

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