Jak informuje Dawn, powołując się na stacje telewizyjne NDTV i India Today, policja w Indiach aresztowała Abhijita Dipke, założyciela młodzieżowej Cockroach Janta Party (CJP). Stało się to dzień po tym, jak został zatrzymany przed wiecem w Delhi, którego uczestnicy domagali się dymisji głównego komisarza wyborczego Indii Gyanesha Kumara.

Według stacji telewizyjnych Dipke został aresztowany, aby zapobiec zakłóceniu porządku publicznego. W sobotę miał stanąć przed specjalnym magistratem wykonawczym. Policja w Delhi nie odpowiedziała od razu na przesłaną przez Reuters prośbę o komentarz w e-mailu.

Protesty w sprawie list wyborców

CJP, grupy opozycyjne i organizacje studenckie niemal codziennie organizują w tym miesiącu protesty, domagając się dymisji Kumara. Uczestnicy demonstracji wiążą swoje żądania ze specjalną intensywną rewizją list wyborców, która ich zdaniem sprzyja partii premiera Narendry Modiego, Bharatiya Janata Party.

Podczas rewizji z list usunięto ponad 130 milionów wyborców. Komisja Wyborcza zaprzecza, że działa na korzyść jakiejkolwiek siły politycznej, i oświadcza, że wyborcy usunięci omyłkowo mogą przywrócić swoją rejestrację. BJP oskarżyła przeciwników o próbę podważenia demokracji poprzez bezpodstawne kwestionowanie legalnych procedur wyborczych.

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Zatrzymanie aktywistów

Dipke został zatrzymany 16 października, gdy wychodził z budynku w centrum Delhi. Wcześniej tego dnia policja spotkała się z nim i ostrzegła go przed organizowaniem protestu. Zwołał on akcję na poparcie dwóch liderów CJP, którzy zostali w tym tygodniu zatrzymani i uwięzieni na pięć dni za demonstrację w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz protestów.

Również 16 października zatrzymano aktywistkę studencką Nehę Borę, która zmierzała do centrum Delhi z dziesiątkami zwolenników. Następnego dnia została zwolniona. Po uwolnieniu Bora wezwała do usunięcia Gyanesha Kumara ze stanowiska oraz do wstrzymania specjalnej intensywnej rewizji list wyborców.

Wcześniej w tym roku wielotygodniowy protest siedzący zwolenników ruchu doprowadził do dymisji ministra edukacji Dharmendry Pradhana w związku z wyciekami pytań egzaminacyjnych.

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