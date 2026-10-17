В Індії заарештували засновника Cockroach Janta Party Абхіджіта Діпке — Dawn

Як повідомляє Dawn з посиланням на телеканали NDTV та India Today, в Індії поліція заарештувала засновника молодіжної Cockroach Janta Party (CJP) Абхіджіта Діпке. Це сталося наступного дня після того, як його затримали перед мітингом у Делі, учасники якого вимагали відставки голови Виборчої комісії Індії Г'янеша Кумара.

За даними телеканалів, Діпке заарештували для запобігання порушенню громадського порядку. У суботу він мав постати перед спеціальним виконавчим магістратом. Поліція Делі не надала оперативної відповіді на надісланий Reuters електронний запит щодо коментаря.

Протести через списки виборців

CJP, опозиційні групи та студентські організації майже щодня проводять цього місяця протести з вимогою відставки Кумара. Учасники акцій пов'язують свої вимоги зі спеціальним інтенсивним переглядом списків виборців, який, на їхню думку, сприяє партії прем'єр-міністра Нарендри Моді «Бхаратія джаната парті».

Під час перегляду зі списків виключили понад 130 мільйонів виборців. Виборча комісія заперечує, що діє на користь будь-якої політичної сили, і заявляє, що помилково виключені виборці можуть поновити реєстрацію. У BJP звинуватили опонентів у спробі підірвати демократію безпідставним оскарженням законних виборчих процедур.

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Затримання активістів

Діпке затримали 16 жовтня, коли він вийшов із будинку в центрі Делі. Раніше того дня поліція зустрічалася з ним і застерігала від проведення протесту. Він скликав акцію на підтримку двох лідерів CJP, яких цього тижня затримали та ув'язнили на п'ять днів за демонстрацію в місці, де діяла заборона на протести.

Також 16 жовтня затримали студентську активістку Неху Бору, яка прямувала до центру Делі з десятками прихильників. Наступного дня її відпустили. Після звільнення Бора закликала усунути Г'янеша Кумара з посади та зупинити спеціальний інтенсивний перегляд виборчих списків.

Раніше цього року багатотижневий сидячий протест прихильників руху призвів до відставки міністра освіти Дхармендри Прадхана через витоки екзаменаційних завдань.

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