据《黎明报》报道，援引NDTV和India Today电视台的消息，印度警方逮捕了青年组织Cockroach Janta Party（CJP）的创始人阿比吉特·迪普克。此前一天，他在德里一场集会前被拘留，该集会参与者要求印度首席选举专员贾内什·库马尔辞职。

据电视台报道，逮捕迪普克是为了防止扰乱公共秩序。他原定于周六出庭接受特别行政裁判官审理。德里警方未立即回应路透社通过电子邮件发出的置评请求。

因选民名单引发的抗议

CJP、反对派团体和学生组织本月几乎每天都举行抗议活动，要求库马尔辞职。示威参与者将其诉求与选民名单的特别密集修订联系起来，他们认为该修订有利于总理纳伦德拉·莫迪所属的印度人民党。

修订期间，超过1.3亿名选民被从名单中删除。选举委员会否认偏袒任何政治力量，并表示被错误删除的选民可以恢复登记。印度人民党指责反对者通过毫无根据地质疑合法选举程序，试图破坏民主。

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拘留活动人士

迪普克于10月16日离开德里市中心一栋建筑时被拘留。当日早些时候，警方曾与他会面，并警告他不要举行抗议活动。他发起这次行动，是为了支持两名CJP领导人；他们本周因在禁止抗议的地点示威而被拘留并监禁五天。

同样在10月16日，学生活动人士内哈·博拉与数十名支持者前往德里市中心时被拘留。她于次日获释。获释后，博拉呼吁免去贾内什·库马尔的职务，并停止对选民名单进行特别密集修订。

今年早些时候，该运动支持者持续数周的静坐抗议，因考试题目泄露而导致教育部长达门德拉·普拉丹辞职。

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