Президент Колумбії планує підписати указ про морські межі Сан-Андреса — Anadolu Agency

Президент Колумбії Абелардо де ла Еспріелья оголосив про намір підписати указ, який формально встановить базисні лінії та морські межі архіпелагу Сан-Андрес, Провіденсія і Санта-Каталіна в Карибському морі. Як повідомляє Anadolu Agency, документ планують підписати 30 листопада, у день вшанування святого Андрія — покровителя острова Сан-Андрес.

Координати внесуть до морських карт

Виступаючи з військово-морського судна поблизу Сан-Андреса, де ла Еспріелья заявив, що географічні координати внесуть до офіційних морських карт Колумбії. За його словами, це має врегулювати питання, пов’язане із Законом №10 від 4 серпня 1978 року, який передбачав встановлення технічних базисних ліній.

Координати для материкової частини Колумбії визначили у 1984 році, однак для острівної території аналогічні технічні визначення базисних ліній не застосовували. Президент заявив, що рішення дасть змогу точніше розрахувати територіальне море та виключну економічну зону країни. Він також наголосив, що Колумбія не дозволятиме несанкціоновану економічну, наукову чи розвідувальну діяльність у водах, на які вона претендує.

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Суперечка з Нікарагуа

Оголошення пролунало на тлі тривалої морської суперечки Колумбії з Нікарагуа в Міжнародному суді ООН. У 2012 році суд підтвердив суверенітет Колумбії над островами Сан-Андрес, Провіденсія та Санта-Каталіна, а також прилеглими ключовими острівцями, водночас переглянувши морські межі на користь розширення економічної зони Нікарагуа.

У 2023 році суд відхилив претензії Нікарагуа на розширений континентальний шельф, який перетинався з 200-мильною морською зоною Колумбії. Колумбійська влада заявляє, що публікація координат у навігаційних документах має посилити безпеку, комерційне судноплавство та права місцевих рибалок.

Паралельно уряд Колумбії звернувся до вищих наглядових органів із проханням спільно перевірити можливі порушення у сфері місцевих державних закупівель на архіпелазі. Ініціатива стосується підозр у втручанні політичних мереж у державні контракти та можливому нецільовому використанні державних коштів.

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