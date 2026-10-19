哥伦比亚总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普里耶利亚宣布，计划签署一项法令，正式确定加勒比海圣安德烈斯、普罗维登西亚和圣卡塔利娜群岛的基线和海洋边界。据阿纳多卢通讯社报道，该文件计划于11月30日签署，当天是纪念圣安德烈的日子，他是圣安德烈斯岛的守护圣人。

坐标将被标注在海图上

德拉埃斯普里耶利亚在圣安德烈斯附近的一艘海军舰艇上发表讲话时表示，地理坐标将被纳入哥伦比亚官方海图。他说，此举旨在解决与1978年8月4日第10号法律有关的问题，该法律规定设定技术基线。

哥伦比亚大陆部分的坐标于1984年确定，但对于岛屿领土，尚未采用类似的技术基线确定方式。总统表示，这一决定将使该国能够更准确地计算领海和专属经济区。他还强调，哥伦比亚不会允许在其声称拥有权利的水域内进行未经授权的经济、科学或勘探活动。

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与尼加拉瓜的争端

这一宣布是在哥伦比亚与尼加拉瓜在国际法院长期海洋争端的背景下作出的。2012年，法院确认哥伦比亚对圣安德烈斯、普罗维登西亚和圣卡塔利娜岛以及邻近关键小岛的主权，同时修订海洋边界，以扩大尼加拉瓜的经济区。

2023年，法院驳回了尼加拉瓜对延伸大陆架的主张，该大陆架与哥伦比亚200海里海域重叠。哥伦比亚当局表示，在航海文件中公布坐标将加强安全、商业航运和当地渔民的权利。

与此同时，哥伦比亚政府请求高级监督机构共同核查该群岛地方公共采购领域可能存在的违规行为。该倡议涉及有关政治网络干预政府合同以及可能挪用公共资金的疑虑。

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