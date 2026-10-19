Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья объявил о намерении подписать указ, который формально установит исходные линии и морские границы архипелага Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина в Карибском море. Как сообщает Anadolu Agency, документ планируют подписать 30 ноября, в день почитания святого Андрея — покровителя острова Сан-Андрес.

Координаты внесут в морские карты

Выступая с военно-морского судна возле Сан-Андреса, де ла Эсприэлья заявил, что географические координаты внесут в официальные морские карты Колумбии. По его словам, это должно урегулировать вопрос, связанный с Законом №10 от 4 августа 1978 года, который предусматривал установление технических исходных линий.

Координаты для материковой части Колумбии были определены в 1984 году, однако для островной территории аналогичные технические определения исходных линий не применялись. Президент заявил, что это решение позволит точнее рассчитать территориальное море и исключительную экономическую зону страны. Он также подчеркнул, что Колумбия не будет допускать несанкционированную экономическую, научную или разведывательную деятельность в водах, на которые она претендует.

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Спор с Никарагуа

Заявление прозвучало на фоне длительного морского спора Колумбии с Никарагуа в Международном суде ООН. В 2012 году суд подтвердил суверенитет Колумбии над островами Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина, а также прилегающими ключевыми островками, одновременно пересмотрев морские границы в пользу расширения экономической зоны Никарагуа.

В 2023 году суд отклонил претензии Никарагуа на расширенный континентальный шельф, который пересекался с 200-мильной морской зоной Колумбии. Колумбийские власти заявляют, что публикация координат в навигационных документах должна укрепить безопасность, коммерческое судоходство и права местных рыбаков.

Параллельно правительство Колумбии обратилось в высшие надзорные органы с просьбой совместно проверить возможные нарушения в сфере местных государственных закупок на архипелаге. Инициатива касается подозрений во вмешательстве политических сетей в государственные контракты и возможном нецелевом использовании государственных средств.

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