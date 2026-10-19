Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella ogłosił zamiar podpisania dekretu, który formalnie ustanowi linie podstawowe i granice morskie archipelagu San Andrés, Providencia i Santa Catalina na Morzu Karaibskim. Jak informuje Anadolu Agency, dokument ma zostać podpisany 30 listopada, w dniu upamiętnienia św. Andrzeja, patrona wyspy San Andrés.

Współrzędne zostaną naniesione na mapy morskie

Występując z okrętu marynarki wojennej w pobliżu San Andrés, de la Espriella oświadczył, że współrzędne geograficzne zostaną wpisane na oficjalne mapy morskie Kolumbii. Jak zaznaczył, ma to uregulować kwestię związaną z ustawą nr 10 z 4 sierpnia 1978 roku, która przewidywała ustanowienie technicznych linii podstawowych.

Współrzędne dla kontynentalnej części Kolumbii określono w 1984 roku, jednak na terytorium wyspiarskim nie zastosowano analogicznych technicznych ustaleń linii podstawowych. Prezydent oświadczył, że decyzja umożliwi dokładniejsze obliczenie morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej kraju. Podkreślił również, że Kolumbia nie będzie zezwalać na nieuprawnioną działalność gospodarczą, naukową ani badawczą na wodach, do których rości sobie prawa.

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Spór z Nikaraguą

Oświadczenie padło w kontekście długotrwałego sporu morskiego Kolumbii z Nikaraguą przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. W 2012 roku trybunał potwierdził suwerenność Kolumbii nad wyspami San Andrés, Providencia i Santa Catalina, a także przyległymi kluczowymi wysepkami, jednocześnie korygując granice morskie na rzecz rozszerzenia strefy ekonomicznej Nikaragui.

W 2023 roku trybunał odrzucił roszczenia Nikaragui do rozszerzonego szelfu kontynentalnego, który nakładał się na 200-milową strefę morską Kolumbii. Kolumbijskie władze twierdzą, że opublikowanie współrzędnych w dokumentach nawigacyjnych ma wzmocnić bezpieczeństwo, żeglugę handlową oraz prawa lokalnych rybaków.

Równolegle rząd Kolumbii zwrócił się do wyższych organów nadzorczych z prośbą o wspólne zbadanie możliwych naruszeń w lokalnych zamówieniach publicznych na archipelagu. Inicjatywa dotyczy podejrzeń o ingerencję sieci politycznych w kontrakty publiczne i możliwe niewłaściwe wykorzystanie środków publicznych.

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