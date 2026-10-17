На улицах и железнодорожных путях в городах Кубы скопились тонны мусора, что затрудняет движение автомобилей и поездов. Как сообщает RMF24, о проблеме пишут независимые СМИ, а жители острова публикуют посты в социальных сетях.

Отходы лежат на улицах месяцами

По данным портала CiberCuba, особенно сложная ситуация сложилась в Луяно — историческом районе Гаваны. Кучи отходов лежат на многих улицах не менее четырех месяцев. По сообщениям СМИ, подобные проблемы есть и в других крупных городах Кубы.

Количество выездов мусоровозов сократили из-за дефицита топлива. В Гаване из автопарка, насчитывающего 109 машин, на улицы выезжают только 44. Остальные не работают из-за неисправностей или нехватки топлива. RMF24 отмечает, что дефицит топлива усилился после блокирования Соединенными Штатами поставок нефти на остров.

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Перебои в движении поездов

Портал Periodico 26 сообщил, что в последние дни мусор на путях в городе Лас-Тунас вызвал серьезные перебои в движении пассажирских поездов между Гаваной и Гуантанамо.

Общественный деятель и инфлюенсер Лимай Бланко заявил в социальных сетях, что многие люди ежедневно ищут что-то среди отходов на улицах кубинских городов. На опубликованном им видео, по его словам, виден бывший боксер Феликс Савон — трехкратный олимпийский чемпион.

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