Na ulicach i torach kolejowych w miastach Kuby zgromadziły się tony śmieci, co utrudnia ruch samochodów i pociągów. Jak informuje RMF24, o problemie piszą niezależne media, a mieszkańcy wyspy publikują wpisy w mediach społecznościowych.

Odpady leżą na ulicach od miesięcy

Według portalu CiberCuba szczególnie trudna sytuacja panuje w Luyanó, historycznej dzielnicy Hawany. Sterty odpadów leżą na wielu ulicach od co najmniej czterech miesięcy. Jak donoszą media, podobne problemy występują także w innych dużych miastach Kuby.

Liczbę wyjazdów śmieciarek ograniczono z powodu niedoboru paliwa. W Hawanie z floty liczącej 109 pojazdów na ulice wyjeżdżają tylko 44. Pozostałe nie działają z powodu usterek lub braku paliwa. RMF24 zauważa, że niedobór paliwa pogłębił się po zablokowaniu przez Stany Zjednoczone dostaw ropy na wyspę.

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Zakłócenia w ruchu pociągów

Portal Periodico 26 poinformował, że w ostatnich dniach śmieci na torach w mieście Las Tunas spowodowały poważne zakłócenia w kursowaniu pociągów pasażerskich między Hawaną a Guantánamo.

Działacz społeczny i influencer Limay Blanco oświadczył w mediach społecznościowych, że wiele osób codziennie szuka czegoś w odpadach na ulicach kubańskich miast. Na opublikowanym przez niego nagraniu, jak powiedział, widać byłego boksera Félixa Savóna, trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

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