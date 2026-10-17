Izraelski rabin Dow Lior wydał orzeczenie religijne, które pozwala osadnikom zabierać oliwki z palestyńskich sadów na okupowanym Zachodnim Brzegu Palestyny. Jak informuje Al Jazeera, Lior twierdzi, że palestyńscy właściciele, którzy nie mogli dotrzeć do sadów podczas zbiorów z powodu izraelskich ograniczeń, rzekomo zostali już wystarczająco zrekompensowani w latach, gdy mieli dostęp do oliwek.

Zgodnie z orzeczeniem rabina zbieranie tych oliwek może stanowić podstawę do roszczeń dotyczących prawa własności do palestyńskiej ziemi. Lior oświadczył również, że osadnicy powinni „podbijać ziemię” z dala od żydowskich społeczności, aby publicznie zademonstrować prawo własności i wypełnić biblijne przykazanie.

Ataki podczas zbiorów

Orzeczenie opublikowano w czasie nowej fali ataków na palestyńskich rolników w okresie zbioru oliwek. W piątek co najmniej 19 osób zostało rannych w 34 atakach izraelskich wojskowych i osadników na Palestyńczyków zbierających plony na całym Zachodnim Brzegu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Amerykański fotoreporter pracujący dla The Washington Post został zaatakowany przez osadników, gdy relacjonował przemoc. Podpalono również pięć samochodów. Według Al Jazeery wielu palestyńskich rolników nie może dotrzeć do swoich gruntów z powodu izraelskich ograniczeń i zagrożenia atakami osadników.

Reakcja przywódców religijnych

Nie wszyscy rabini poparli stanowisko Liora. W liście rabini z rady religijnej osiedli Gusz Ecjon nazwali nielegalne zbieranie palestyńskich plonów kradzieżą, bluźnierstwem i moralną wadą.

Organizacja Tzohar, do której należy 800 ortodoksyjnych rabinów, oświadczyła, że prawo do konfiskaty mienia ma wyłącznie państwo. Podkreśliła, że dopóki państwo uznaje prawo Arabów do tych oliwek, należą one do nich. Deputowany do Knesetu z partii Demokraci Gilad Kariv również skrytykował Liora i jego zwolenników.

Czytaj nas na