Израильский раввин Дов Лиор вынес религиозное постановление, разрешающее поселенцам забирать оливки из палестинских садов на оккупированном Западном берегу Палестины. Как сообщает Al Jazeera, Лиор утверждает, что палестинские владельцы, которые не могли добраться до садов во время сбора урожая из-за израильских ограничений, якобы уже получили достаточную компенсацию в годы, когда имели доступ к оливкам.

Согласно постановлению раввина, сбор этих оливок может быть основанием для претензий на право собственности на палестинскую землю. Лиор также заявил, что поселенцы должны «завоёвывать землю» вдали от еврейских общин, чтобы публично продемонстрировать право собственности и исполнить библейскую заповедь.

Нападения во время сбора урожая

Постановление обнародовали на фоне новой волны нападений на палестинских фермеров в период сбора оливок. В пятницу по меньшей мере 19 человек получили ранения в ходе 34 нападений израильских военных и поселенцев на палестинцев, собиравших урожай по всему Западному берегу.

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Американский фотожурналист, работающий для The Washington Post, был атакован поселенцами, когда освещал насилие. Также были подожжены пять автомобилей. По данным Al Jazeera, многие палестинские фермеры не могут добраться до своих земель из-за израильских ограничений и опасности нападений поселенцев.

Реакция религиозных лидеров

Не все раввины поддержали позицию Лиора. В письме раввины религиозного совета поселений Гуш-Эцион назвали незаконный сбор палестинского урожая кражей, богохульством и моральным пороком.

Организация «Цохар», в которую входят 800 ортодоксальных раввинов, заявила, что право конфисковывать имущество имеет только государство. Она подчеркнула, что пока государство признаёт право арабов на эти оливки, они принадлежат им. Депутат Кнессета от партии «Демократы» Гилад Карив также раскритиковал Лиора и его сторонников.

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