以色列拉比多夫·利奥尔发布了一项宗教裁决，允许定居者从被占领的巴勒斯坦约旦河西岸的巴勒斯坦果园拿走橄榄。正如半岛电视台报道，利奥尔声称，那些因以色列限制而无法在收获期间进入果园的巴勒斯坦所有者，据称在能够获得橄榄的年份已得到充分补偿。

根据这名拉比的裁决，采摘这些橄榄可能成为主张对巴勒斯坦土地所有权的依据。利奥尔还表示，定居者应在远离犹太社区的地方“征服土地”，以公开展示所有权并履行一项圣经诫命。

收获期间的袭击

该裁决公布之际，正值橄榄收获季节针对巴勒斯坦农民的新一波袭击发生。周五，至少19人在以色列军人和定居者对约旦河西岸各地收获作物的巴勒斯坦人发动的34起袭击中受伤。

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一名为《华盛顿邮报》工作的美国摄影记者在报道暴力事件时遭到定居者袭击。另有五辆汽车被纵火。半岛电视台援引的消息称，许多巴勒斯坦农民因以色列限制以及定居者袭击的危险，无法进入自己的土地。

宗教领袖的反应

并非所有拉比都支持利奥尔的立场。古什-埃齐翁定居点宗教委员会的拉比在一封信中称，非法收获巴勒斯坦作物是盗窃、亵渎神明和道德恶行。

由800名正统派拉比组成的佐哈尔组织表示，只有国家有权没收财产。该组织强调，只要国家承认阿拉伯人对这些橄榄的权利，它们就属于阿拉伯人。民主党籍以色列议会议员吉拉德·卡里夫也批评了利奥尔及其支持者。

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