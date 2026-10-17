Sąd Najwyższy Indii uznał prawo dzieci do dostępu do internetu i korzystania z niego za prawo podstawowe. Sędziowie Jamshed Burjor Pardiwala i Vinod K. Chandran wskazali, że prawo to przysługuje każdej osobie na podstawie art. 21 w związku z art. 19 ust. 1 lit. a Konstytucji Indii, poinformowała Anadolu Agency.

Prawa dzieci i bezpieczeństwo cyfrowe

Sąd podkreślił, że dzieci mają takie same prawa niezależnie od wieku. W orzeczeniu wskazano również, że bezpieczeństwo dzieci i ich wolność nie stoją ze sobą w sprzeczności, a dzieci mają prawo do obu tych wartości.

Sprawę rozpatrzono na podstawie pozwu organizacji pozarządowej, która wskazała na poważne niedociągnięcia w działalności pośredników internetowych w zakresie zwalczania w internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie i przemoc wobec dzieci. Twierdzenia te zostały przedstawione w pozwie organizacji.

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Baza hashy i adresów URL

Sąd Najwyższy zwrócił się do władz o dane dotyczące narzędzi i środków technologicznych stosowanych przez pośredników do wykrywania i usuwania takich materiałów. Wśród innych zarządzeń sąd zobowiązał rząd federalny do utworzenia krajowej bazy hashy i adresów URL przeznaczonej wyłącznie do wykrywania i usuwania takich materiałów.

Sąd wskazał również, że bezpieczeństwo cyfrowe i dostosowana do wieku edukacja seksualna powinny zostać włączone do podstawowego programu nauczania. Wcześniej w tym roku główny doradca ekonomiczny Indii zaproponował wprowadzenie zasad dotyczących wieku dostępu do platform cyfrowych, wskazując na podatność młodszych użytkowników na kompulsywne korzystanie i szkodliwe treści.

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