Верховный суд Индии признал право детей на доступ к интернету и пользование им фундаментальным правом. Судьи Джамшед Бурджор Пардиwala и Винод К. Чандран отметили, что это право принадлежит каждому человеку в соответствии со статьей 21 в сочетании со статьей 19(1)(a) Конституции Индии, сообщает Anadolu Agency.

Права детей и цифровая безопасность

Суд подчеркнул, что дети имеют одинаковые права независимо от возраста. В постановлении также отмечается, что безопасность детей и их свобода не противоречат друг другу, а дети имеют право и на то, и на другое.

Дело рассматривалось по иску неправительственной организации, заявившей о серьезных недостатках в работе интернет-посредников по противодействию материалам о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми в интернете. Эти утверждения были изложены в иске организации.

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База хешей и URL

Верховный суд запросил у властей данные об инструментах и технологических мерах, которые посредники применяют для выявления и удаления таких материалов. Среди других распоряжений суд обязал федеральное правительство создать национальную базу хешей и URL-адресов, предназначенную исключительно для выявления и удаления таких материалов.

Суд также указал, что цифровая безопасность и адаптированное к возрасту сексуальное образование должны войти в основную учебную программу. Ранее в этом году главный экономический советник Индии предложил ввести возрастные правила доступа к цифровым платформам, отметив уязвимость младших пользователей к навязчивому использованию и вредному контенту.

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