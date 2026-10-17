Суд Індії визнав доступ дітей до інтернету фундаментальним правом — Anadolu Agency

Верховний суд Індії визнав право дітей на доступ і користування інтернетом фундаментальним правом. Судді Джамшед Бурджор Пардівала та Вінод К. Чандран зазначили, що це право належить кожній людині відповідно до статті 21 у поєднанні зі статтею 19(1)(a) Конституції Індії, повідомляє Anadolu Agency.

Права дітей і цифрова безпека

Суд наголосив, що діти незалежно від віку мають ті самі права. У постанові також зазначено, що безпека дітей і їхня свобода не суперечать одна одній, а діти мають право і на те, і на інше.

Справу розглядали за позовом неурядової організації, яка заявила про серйозні недоліки в роботі інтернет-посередників щодо протидії матеріалам сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей в інтернеті. Ці твердження були викладені в позові організації.

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База хешів і URL

Верховний суд запросив у влади дані про інструменти та технологічні заходи, які посередники застосовують для виявлення і видалення таких матеріалів. Серед інших розпоряджень суд зобов’язав федеральний уряд створити національну базу хешів і URL-адрес, призначену винятково для виявлення та видалення таких матеріалів.

Суд також вказав, що цифрова безпека та сексуальна освіта, адаптована до віку, мають увійти до основної навчальної програми. Раніше цього року головний економічний радник Індії пропонував запровадити вікові правила доступу до цифрових платформ, зазначаючи вразливість молодших користувачів до нав’язливого користування та шкідливого контенту.

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