印度最高法院认定，儿童访问和使用互联网的权利是一项基本权利。贾姆谢德·布尔乔尔·帕尔迪瓦拉和维诺德·K·钱德兰两名法官指出，根据《印度宪法》第21条并结合第19条第1款(a)项，这项权利属于每一个人，阿纳多卢通讯社报道。

儿童权利与数字安全

法院强调，无论年龄大小，儿童享有同样的权利。裁决还指出，儿童的安全与其自由并不相互矛盾，儿童有权同时享有两者。

该案因一家非政府组织提起诉讼而审理。该组织称，互联网中介机构在打击网络上的儿童性剥削和虐待材料方面存在严重缺陷。这些主张已在该组织的诉状中提出。

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哈希值和URL数据库

最高法院要求当局提供有关中介机构用于识别和删除此类材料的工具和技术措施的信息。在其他命令中，法院要求联邦政府建立一个全国性的哈希值和URL地址数据库，专门用于识别和删除此类材料。

法院还指出，数字安全和适合年龄的性教育应纳入核心课程。今年早些时候，印度首席经济顾问曾提议对访问数字平台实施年龄规则，并指出年幼用户容易受到强迫性使用和有害内容的影响。

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