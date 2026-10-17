Senator Flávio Bolsonaro oświadczył 16 października, że jeśli zostanie wybrany prezydentem Brazylii, nie będzie ubiegał się o drugą kadencję, nawet jeśli Kongres nie zatwierdzi jego propozycji zniesienia reelekcji głowy państwa. Powiedział to w wywiadzie dla TV Globo, informuje The Rio Times.

Kandydat Partii Liberalnej oświadczył, że w razie zwycięstwa przedstawi projekt poprawki konstytucyjnej, która zniosłaby możliwość ponownego wyboru prezydenta. Jak powiedział, ograniczenie powinno również dotyczyć krewnych do trzeciego stopnia pokrewieństwa. Publikacja zaznacza, że jest to jego własna propozycja, a nie obowiązujący przepis prawa.

Propozycja jednej kadencji

Bolsonaro powiedział, że szczegóły reformy powinny zostać określone podczas procesu legislacyjnego. W szczególności Kongres musiałby zdecydować, czy wydłużyć jedyną kadencję prezydencką z obecnych czterech do pięciu lub sześciu lat.

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Ponowny wybór prezydenta jest dozwolony w Brazylii od 1997 roku. Jak zauważa The Rio Times, wszyscy prezydenci wybrani od 2002 roku starali się uzyskać drugą kadencję: Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff i Jair Bolsonaro.

Decyzja zależy od Kongresu

Do przyjęcia poprawki konstytucyjnej w Brazylii konieczne jest poparcie trzech piątych składu Izby Deputowanych i Senatu w dwóch turach głosowania w każdej z izb. Dlatego prezydent nie może samodzielnie zmienić zasad reelekcji.

Flávio Bolsonaro, który reprezentuje stan Rio de Janeiro w Senacie, kandyduje przeciwko urzędującemu prezydentowi Luli w drugiej turze zaplanowanej na 25 października. Jego oświadczenie jest obietnicą wyborczą i nie tworzy zobowiązania prawnego.

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