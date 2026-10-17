Сенатор Флавиу Болсонару 16 октября заявил, что в случае избрания президентом Бразилии не будет баллотироваться на второй срок, даже если Конгресс не одобрит его предложение отменить переизбрание главы государства. Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Globo, сообщает The Rio Times.

Кандидат от Либеральной партии заявил, что в случае победы внесет предложение о конституционной поправке, которая отменила бы возможность переизбрания президента. По его словам, ограничение также должно касаться родственников до третьей степени родства. Издание отмечает, что это его собственное предложение, а не действующая норма законодательства.

Предложение об одном сроке

Болсонару заявил, что детали реформы должны быть определены в ходе законодательного процесса. В частности, Конгрессу предстояло бы решить, продлевать ли единственный президентский срок с нынешних четырех до пяти или шести лет.

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Переизбрание президента разрешено в Бразилии с 1997 года. Как отмечает The Rio Times, все президенты, избранные с 2002 года, стремились получить второй срок: Луис Инасиу Лула да Силва, Дилма Руссефф и Жаир Болсонару.

Решение зависит от Конгресса

Для принятия конституционной поправки в Бразилии необходима поддержка трех пятых состава Палаты депутатов и Сената в двух турах голосования в каждой палате. Поэтому президент не может самостоятельно изменить правила переизбрания.

Флавиу Болсонару, представляющий штат Рио-де-Жанейро в Сенате, баллотируется против действующего президента Лулы во втором туре, назначенном на 25 октября. Его заявление является предвыборным обещанием и не создает юридического обязательства.

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