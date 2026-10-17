参议员弗拉维奥·博索纳罗10月16日表示，如果当选巴西总统，即使国会不批准他取消国家元首连任制度的提议，他也不会谋求第二个任期。他在接受TV Globo采访时作出这一表态，《里约时报》报道。

这名自由党候选人表示，如果获胜，他将提出一项宪法修正案，取消总统连任的可能性。据他称，这一限制还应适用于三代以内的亲属。该报指出，这是他本人的提议，而非现行法律规定。

单一任期提议

博索纳罗表示，改革的细节应在立法程序中确定。特别是，国会将需要决定是否将目前四年的单一总统任期延长至五年或六年。

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巴西自1997年起允许总统连任。《里约时报》指出，自2002年以来当选的所有总统都曾寻求获得第二个任期：路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、迪尔玛·罗塞夫和雅伊尔·博索纳罗。

决定取决于国会

在巴西，通过宪法修正案需要众议院和参议院各自进行两轮投票，并获得各院五分之三议员的支持。因此，总统不能自行改变连任规则。

在参议院代表里约热内卢州的弗拉维奥·博索纳罗，正在于定于10月25日举行的第二轮投票中与现任总统卢拉竞选。他的声明是一项竞选承诺，不构成法律义务。

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