7 października 2026 roku Izrael przeprowadził nowe uderzenia na Strefę Gazy na terytoriach palestyńskich. Palestyńscy urzędnicy poinformowali o trzech zabitych, pisze The Hindu.

Informacje o zabitych

Uderzenia miały miejsce w trzecią rocznicę ataków z 7 października 2023 roku. W publikacji nie podano nazwisk zabitych, okoliczności ich śmierci ani konkretnych miejsc, które zostały zaatakowane.

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Ceremonia pamięci w pobliżu Re'im

Tego ranka krewni zmarłych zebrali się na miejscu festiwalu muzycznego Nova w pobliżu kibucu Re'im na południu Izraela. Uczcili pamięć ponad 300 uczestników festiwalu, którzy zginęli trzy lata wcześniej. Rodziny zebrały się tam na ceremonii żałobnej.

Gdy rodziny zebrały się o świcie, aby uczcić pamięć ofiar, od strony Gazy było słychać głośne dźwięki. Słyszano je przez granicę z miejsca festiwalu Nova.

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