7 октября 2026 года Израиль нанес новые удары по сектору Газа на палестинских территориях. Палестинские чиновники сообщили о трех погибших, пишет The Hindu.

Сообщения о погибших

Удары произошли в третью годовщину нападений 7 октября 2023 года. В сообщении не указаны имена погибших, обстоятельства их смерти или конкретные места, по которым были нанесены удары.

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Памятная церемония возле Реима

Тем утром родственники погибших собрались на месте проведения музыкального фестиваля Nova возле кибуца Реим на юге Израиля. Они почтили память более 300 участников фестиваля, погибших тремя годами ранее. Семьи собрались там на траурную церемонию.

Как раз когда семьи собрались на рассвете, чтобы почтить память погибших, со стороны Газы были слышны громкие звуки. Их слышали через границу с места проведения фестиваля Nova.

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