W Singapurze przełożono finał Pucharu FA oraz mecz o trzecie miejsce, które miały odbyć się 17 października na stadionie Jurong East Stadium. Powodem był smog i pogorszenie jakości powietrza: wskaźnik zanieczyszczenia PSI w regionie zachodnim przekroczył 200.

Jak informuje Channel NewsAsia, Singapurski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję zgodnie z protokołem reagowania na smog, opracowanym wspólnie ze Sport Singapore. Nowe terminy meczów zostaną ogłoszone później.

Wskaźniki zanieczyszczenia powietrza

W piątek 24-godzinny wskaźnik PSI osiągnął 229, czyli najwyższy poziom od początku roku. W sobotę rano jakość powietrza nieco się poprawiła, jednak wskaźniki nadal pozostawały w niezdrowym zakresie.

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Zgodnie z protokołem amatorskie mecze piłkarskie mogą się odbywać, jeśli prognozowany 24-godzinny PSI nie przekracza 200, a godzinowy poziom drobnych cząstek PM2.5 mieści się w normalnym lub podwyższonym zakresie. Wobec meczów młodzieżowych i treningów obowiązują surowsze ograniczenia. Profesjonalne mecze mogą się odbywać przy godzinowym poziomie PM2.5 do 200, lecz muszą zostać przerwane lub przełożone, jeśli przekroczy on ten poziom.

Odwołane i przełożone wydarzenia

Z powodu smogu odwołano również bieg kobiet Great Eastern Women's Run, zaplanowany na 1 listopada. Organizatorzy wyjaśnili, że kierowali się troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestniczek ze względu na nieprzewidywalną sytuację dotyczącą jakości powietrza.

Bieg ISCA Run 2026, który miał odbyć się 17 października w Gardens by the Bay, również został odwołany. Instytut Biegłych Księgowych Singapuru, który organizował wydarzenie, powołał się na zagrożenia dla niemal 3 tys. uczestników i innych odwiedzających. Coroczne wydarzenie The Purple Parade, zaplanowane na 24 października, przełożono na pierwszą połowę 2027 roku.

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