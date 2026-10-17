В Сингапуре перенесли финал Кубка FA и матч за третье место, которые должны были состояться 17 октября на стадионе Jurong East Stadium. Причиной стали смог и ухудшение качества воздуха: индекс загрязнения PSI в западном регионе превысил отметку 200.

Как сообщает Channel NewsAsia, Футбольная ассоциация Сингапура приняла решение в соответствии с протоколом реагирования на смог, разработанным совместно со Sport Singapore. Новые даты матчей объявят позже.

Показатели загрязнения воздуха

В пятницу 24-часовой показатель PSI достиг 229 — самого высокого уровня с начала года. Утром в субботу качество воздуха несколько улучшилось, однако показатели всё ещё оставались в нездоровом диапазоне.

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Согласно протоколу, любительские футбольные матчи могут проводиться, если прогнозируемый 24-часовой PSI не превышает 200, а часовой показатель мелкодисперсных частиц PM2.5 находится в нормальном или повышенном диапазоне. Для юношеских матчей и тренировок действуют более строгие ограничения. Профессиональные игры могут проводиться при часовом уровне PM2.5 до 200, но должны быть приостановлены или перенесены, если он превышает этот уровень.

Отменённые и отложенные мероприятия

Из-за смога также отменили женский забег Great Eastern Women's Run, запланированный на 1 ноября. Организаторы объяснили это заботой о здоровье и безопасности участниц из-за непредсказуемой ситуации с качеством воздуха.

Забег ISCA Run 2026, который должен был пройти 17 октября в Gardens by the Bay, также отменили. Институт дипломированных бухгалтеров Сингапура, организовывавший мероприятие, сослался на риски для почти 3 тысяч участников и других посетителей. Ежегодное мероприятие The Purple Parade, запланированное на 24 октября, перенесли на первую половину 2027 года.

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