У Сінгапурі через смог перенесли фінал Кубка FA — Channel NewsAsia

У Сінгапурі перенесли фінал Кубка FA та матч за третє місце, які мали відбутися 17 жовтня на стадіоні Jurong East Stadium. Причиною став смог і погіршення якості повітря: індекс забруднення PSI у західному регіоні перевищив позначку 200.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Футбольна асоціація Сінгапуру ухвалила рішення відповідно до протоколу реагування на смог, розробленого разом зі Sport Singapore. Нові дати матчів оголосять пізніше.

Показники забруднення повітря

У п'ятницю 24-годинний показник PSI сягнув 229 — найвищого рівня від початку року. Уранці в суботу якість повітря дещо поліпшилася, однак показники все ще залишалися в нездоровому діапазоні.

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Згідно з протоколом, аматорські футбольні матчі можуть проводити, якщо прогнозований 24-годинний PSI не перевищує 200, а годинний показник дрібнодисперсних частинок PM2.5 перебуває в нормальному або підвищеному діапазоні. Для юнацьких матчів і тренувань діють жорсткіші обмеження. Професійні ігри можуть проводити за годинного рівня PM2.5 до 200, але мають призупиняти або переносити, якщо він перевищує цей рівень.

Скасовані та відкладені заходи

Через смог також скасували жіночий забіг Great Eastern Women's Run, запланований на 1 листопада. Організатори пояснили це турботою про здоров'я та безпеку учасниць через непередбачувану ситуацію з якістю повітря.

Забіг ISCA Run 2026, який мав пройти 17 жовтня в Gardens by the Bay, також скасували. Інститут дипломованих бухгалтерів Сінгапуру, що організовував подію, послався на ризики для майже 3 тисяч учасників та інших відвідувачів. Щорічний захід The Purple Parade, запланований на 24 жовтня, перенесли на першу половину 2027 року.

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