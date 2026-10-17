新加坡推迟了原定于10月17日在裕廊东体育场举行的足总杯决赛和季军争夺战。原因是烟霾及空气质量恶化：西部地区的污染标准指数（PSI）超过了200。

据Channel NewsAsia报道，新加坡足球协会根据与新加坡体育理事会共同制定的烟霾应对协议作出了这一决定。比赛的新日期将于稍后公布。

空气污染指标

周五，24小时PSI指数达到229，为今年年初以来最高水平。周六上午，空气质量略有改善，但指标仍处于不健康范围。

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根据该协议，若预测的24小时PSI不超过200，且每小时细颗粒物PM2.5指数处于正常或偏高范围，业余足球比赛可以举行。青少年比赛和训练适用更严格的限制。职业比赛可在每小时PM2.5水平不超过200时举行，但若超过这一水平，必须暂停或推迟。

取消和推迟的活动

因烟霾，原定于11月1日举行的Great Eastern Women's Run女子跑步活动也被取消。组织方解释称，鉴于空气质量情况不可预测，此举是出于对参赛者健康和安全的考虑。

原定于10月17日在滨海湾花园举行的ISCA Run 2026也被取消。活动组织方新加坡特许会计师协会援引了对近3000名参赛者及其他访客的风险。原定于10月24日举行的年度活动The Purple Parade被推迟至2027年上半年。

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