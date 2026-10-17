В США заместитель директора Секретной службы Мэтт Куинн сообщил, что покинет должность 7 ноября. Он объявил об этом в пятницу после примерно полутора лет работы на этом посту, сообщает The Hill.

Переход готовили несколько месяцев

Куинн заявил, что на протяжении нескольких месяцев работал с директором Секретной службы Шоном Карраном над планом передачи обязанностей. В комментарии NewsNation он объяснил свое решение желанием проводить больше времени с семьей.

В письме сотрудникам службы Куинн назвал 18 месяцев на должности наиболее значимым периодом своей карьеры и отметил, что решение уйти было непростым. Он также выразил уверенность, что агентство хорошо подготовлено к будущему.

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Вернулся после выхода на пенсию

До назначения заместителем директора Куинн уже завершил карьеру в Секретной службе после более чем двух десятилетий работы в агентстве. По его словам, возвращение на службу с самого начала не рассматривалось как долгосрочный план.

Куинн подчеркнул, что в Секретной службе существует традиция продвигать сотрудников из собственных кадров, и выразил мнение, что агентство сможет и далее замещать должность заместителя директора внутренними кандидатами. Кто заменит его на этой должности, пока не сообщалось.

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