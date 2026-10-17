Tajwański Yuan Ustawodawczy przyjął poprawkę do ustawy o dobrobycie osób starszych, która zobowiązuje rząd centralny do pełnego opłacania składek na narodowe ubezpieczenie zdrowotne za część obywateli w wieku 65 lat i starszych. Jak podaje Taipei Times, inicjatywę deputowanych Kuomintangu i Tajwańskiej Partii Ludowej poparto stosunkiem głosów 60 do 39.

Kto będzie mógł otrzymać rekompensatę

Zgodnie z przyjętymi zmianami państwo pokryje pełny koszt składek ubezpieczeniowych osób starszych, których łączny dochód netto za poprzedni rok, ustalony przez organy podatkowe, nie osiąga progu wymagającego złożenia deklaracji podatkowej lub jest opodatkowany stawką niższą niż 20%.

Zgodnie z obowiązującą w tym roku progresywną skalą podatku dochodowego łączny dochód netto do 1,38 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 42 674 dolarów amerykańskich, jest opodatkowany stawką niższą niż 20%. O dopłatę będą więc mogły ubiegać się osoby w wieku 65 lat i starsze, których roczny łączny dochód netto mieści się w tych granicach.

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Szacunek kosztów i ostrzeżenia rządu

Frakcja Tajwańskiej Partii Ludowej oszacowała dodatkowe roczne wydatki rządu na niemal 39 mld nowych dolarów tajwańskich. Kalkulacja opiera się na miesięcznej dopłacie w wysokości 826 nowych dolarów tajwańskich na jedną osobę starszą.

Minister zdrowia i opieki społecznej Shih Chung-liang ostrzegł, że zmiana odchodzi od zasady opłacania składek zgodnie ze zdolnością do ich ponoszenia i może zagrozić długoterminowej stabilności systemu. Jak powiedział, może to spowodować nierówność międzypokoleniową, podwyżki składek ubezpieczeniowych, ograniczenie wzrostu budżetu ubezpieczeń zdrowotnych lub przesunięcie wpływów podatkowych kosztem innych programów społecznych.

Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią już jedną piątą ludności Tajwanu, a na tę grupę przypada ponad 42% wydatków systemu narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawiciele Demokratycznej Partii Postępowej również stwierdzili, że przed zatwierdzeniem takich wydatków należy jasno określić źródło finansowania oraz podział środków między władze centralne i lokalne.

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