Законодательный юань Тайваня принял поправку к Закону о благосостоянии пожилых людей, которая обязывает центральное правительство полностью оплачивать взносы в систему национального медицинского страхования для части граждан в возрасте 65 лет и старше. Как сообщает Taipei Times, инициативу депутатов партии Гоминьдан и Тайваньской народной партии поддержали 60 голосами против 39.

Кто сможет получить компенсацию

Согласно принятым изменениям, государство будет покрывать полную стоимость страховых взносов пожилых людей, чей совокупный чистый доход за предыдущий год, определенный налоговыми органами, не достигает порога для подачи налоговой декларации или облагается налогом по ставке ниже 20%.

Согласно действующей в этом году прогрессивной шкале подоходного налога, совокупный чистый доход до 1,38 млн новых тайваньских долларов, или около 42 674 долларов США, облагается налогом по ставке ниже 20%. Следовательно, на субсидию смогут претендовать люди в возрасте от 65 лет с годовым совокупным чистым доходом в этих пределах.

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Оценка расходов и предостережения правительства

Фракция Тайваньской народной партии оценила дополнительные ежегодные расходы правительства почти в 39 млрд новых тайваньских долларов. Расчет основан на ежемесячной субсидии в размере 826 новых тайваньских долларов на одного пожилого человека.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Ши Чжун-лян предупредил, что изменение отходит от принципа уплаты взносов в соответствии с платежеспособностью и может поставить под угрозу долгосрочную стабильность системы. По его словам, это способно привести к межпоколенческому неравенству, повышению страховых взносов, ограничению роста бюджета медицинского страхования или перераспределению налоговых поступлений в ущерб другим социальным программам.

Люди в возрасте 65 лет и старше уже составляют пятую часть населения Тайваня, а на эту группу приходится более 42% расходов системы национального медицинского страхования. Представители Демократической прогрессивной партии также заявили, что перед утверждением таких расходов следует четко определить источник финансирования и распределение средств между центральными и местными властями.

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