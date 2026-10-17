Тайвань схвалив субсидії на медстрахування літніх людей — Taipei Times

Законодавчий юань Тайваню ухвалив поправку до Закону про добробут літніх людей, яка зобов’язує центральний уряд повністю сплачувати внески до системи національного медичного страхування для частини громадян віком від 65 років. Як повідомляє Taipei Times, ініціативу депутатів партії Гоміньдан і Тайванської народної партії підтримали 60 голосами проти 39.

Хто зможе отримати компенсацію

За ухваленими змінами, держава покриватиме повну вартість страхових внесків літніх людей, чий сукупний чистий дохід за останній рік, визначений податковими органами, не досягає порогу для подання податкової декларації або оподатковується за ставкою менш ніж 20%.

За чинною цього року прогресивною шкалою прибуткового податку, сукупний чистий дохід до 1,38 млн нових тайванських доларів, або близько 42 674 доларів США, оподатковується за ставкою нижче 20%. Отже, на субсидію претендуватимуть люди від 65 років із річним сукупним чистим доходом у цих межах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка витрат і застереження уряду

Фракція Тайванської народної партії оцінила додаткові щорічні витрати уряду майже у 39 млрд нових тайванських доларів. Розрахунок базується на щомісячній субсидії у 826 нових тайванських доларів на одну літню людину.

Міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Ши Чжун-лян застеріг, що зміна відходить від принципу сплати внесків відповідно до платоспроможності та може поставити під загрозу довгострокову стабільність системи. За його словами, це здатне спричинити міжпоколіннєву нерівність, підвищення страхових внесків, обмеження зростання бюджету медичного страхування або перерозподіл податкових надходжень на шкоду іншим соціальним програмам.

Люди віком від 65 років уже становлять п’яту частину населення Тайваню, а на цю групу припадає понад 42% витрат системи національного медичного страхування. Представники Демократичної прогресивної партії також заявили, що перед ухваленням таких витрат слід чітко визначити джерело фінансування та розподіл коштів між центральною і місцевою владою.

Читай нас у