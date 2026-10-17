台湾批准老年人医保补贴——《台北时报》

台湾立法院通过了《老年人福利法》修正案，要求中央政府为部分65岁及以上公民全额缴纳全民健康保险保费。据《台北时报》报道，国民党和台湾民众党立法委员提出的倡议以60票赞成、39票反对获得支持。

谁可以获得补贴

根据通过的修正案，政府将全额承担老年人的保险保费，条件是其由税务机关认定的上一年度综合净所得未达到申报所得税的门槛，或适用税率低于20%。

根据今年施行的累进所得税税率，综合净所得不超过138万新台币，即约42,674美元，适用低于20%的税率。因此，年综合净所得处于这一范围内的65岁及以上人士将有资格获得补贴。

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成本估算与政府警告

台湾民众党党团估计，政府每年新增支出将接近390亿新台币。该估算基于每名老年人每月826新台币的补贴。

卫生福利部长石崇良警告说，这项改变背离了按支付能力缴纳保费的原则，并可能危及该体系的长期稳定性。他表示，这可能导致代际不平等、保险保费上涨、医疗保险预算增长受限，或税收收入被重新分配，从而损害其他社会项目。

65岁及以上人群已占台湾人口的五分之一，而该群体占全民健康保险体系支出的42%以上。民主进步党代表也表示，在批准此类支出之前，应明确界定资金来源以及中央与地方政府之间的资金分配。

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