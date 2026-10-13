Панаму сколихнув землетрус магнітудою 6,0 — NDTV World

У Панамі в понеділок стався землетрус магнітудою 6,0. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, його осередок залягав на глибині 35 кілометрів. Про це повідомляє NDTV World.

Понад 300 повторних поштовхів

Після землетрусу магнітудою 7,7, який стався в Панамі у п’ятницю, в країні зафіксували понад 300 повторних поштовхів. Землетрус магнітудою 7,7 пошкодив сотні будинків та об’єкти інфраструктури в центральних провінціях країни.

На вихідних уряд Панами оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан через наслідки землетрусів.

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Наслідки поштовхів

За даними екстрених служб, загиблих не зафіксували, щонайменше 27 людей дістали травм, а пошкоджень зазнали майже 900 будинків. Екстрені служби попередили, що ці показники можуть зрости, оскільки оцінювання наслідків у віддалених громадах триває.

Найбільше постраждали провінції Лос-Сантос, Кокле, Вераґуас і Еррера.

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