Панаму потрясло землетрясение магнитудой 6,0 — NDTV World

В Панаме в понедельник произошло землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 35 километров. Об этом сообщает NDTV World.

Более 300 повторных толчков

После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Панаме в пятницу, в стране зафиксировали более 300 повторных толчков. Землетрясение магнитудой 7,7 повредило сотни домов и объекты инфраструктуры в центральных провинциях страны.

В выходные правительство Панамы объявило общенациональное чрезвычайное положение из-за последствий землетрясений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последствия толчков

По данным экстренных служб, погибших не зафиксировали, по меньшей мере 27 человек получили травмы, а повреждения получили почти 900 домов. Экстренные службы предупредили, что эти показатели могут вырасти, поскольку оценка последствий в отдалённых общинах продолжается.

Больше всего пострадали провинции Лос-Сантос, Кокле, Верагуас и Эррера.

Читай нас в